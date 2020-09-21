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«Самый длинный подводный тоннель»: из Дании в Германию за 10 минут

Главная » Последние новости » Новости мира » "Самый длинный подводный тоннель": из Дании в Германию за 10 минут
 
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Благодаря новому тоннелю поездка между Данией и Германией сократится до 10 минут

Между Германией и Данией построят самый долгий подводный автомобильный и железнодорожный тоннель Fehmarnbelt. Инициаторы проекта уже получили все необходимые разрешения на строительство. Об этом сообщает Лига.Бизнес, информирует enovosty.com/news.

Тоннель должен достичь в длину 18 км и соединить Лолланд-Фальстер (Дания) с Шлезвиг-Гольштейн (Германия) через Балтийское море. Тоннель позволит сократить переезд между странами до 10 минут на автомобиле или 7 минут на поезде.

«Самый длинный подводный тоннель»: из Дании в Германию за 10 минут

К построению тоннеля уже привлечены ведущие инженерные и архитектурные фирмы. Стоимость проекта составляет семь млрд евро. Магистраль будет включать четырехполосное шоссе и электрифицированные железнодорожных пути.

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Бетонные блоки тоннеля будут строить на суше, а под водой только их скрепят вместе. Бетонная конструкция будет размещена на глубине 16 метров.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 615

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