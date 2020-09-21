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«Самое мощное оружие мира»: Ёлкин высмеял «любимую игрушку» Путина

Главная » Последние новости » Новости мира » "Самое мощное оружие мира": Ёлкин высмеял "любимую игрушку" Путина
 
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Российский президент Влдаимир Путин заявил о российском "супероружии"

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия впервые в истории обладает видами оружия, превосходящими все существующие. Эти слова вдохновили известного художника Сергея Ёлкина на создание новой остроумной карикатуры. В своём рисунке он показал «любимую игрушку» российского президента: , информирует enovosty.com/news.

«Самое мощное оружие мира»: Ёлкин высмеял «любимую игрушку» Путина

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала новое гиперзвуковое оружие на основании похищенной информации о разработках США.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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