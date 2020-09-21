Мировой торговле грозит кризис судоходства, – Bloomberg

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Мировой торговле грозит кризис судоходства из-за COVID-19

Худший кризис судоходства за десятилетия ставит под угрозу мировую торговлю. Почти 20% из 1,6 миллиона моряков в мире застряли на судах и не могут сойти на берег в течение нескольких месяцев, из-за этого мировая торговля оказалась под угрозой, пишет Bloomberg. Об этом сообщает Лига.Бизнес, информирует enovosty.com/news.

Как пишет издание, среди основных проблем – нарушение трудового права, которое угрожает безопасности моряков, а также глобальной цепочке поставок товаров. Десятки моряков заявили Bloomberg, что оказались в трудной ситуации: их контракты истекли, а зарплата задерживается более двух месяцев. Моряки не могут получить медицинскую помощь. На одном из судов капитан умер от сердечного приступа, экипаж хранил труп в морозильной камере в течение почти двух недель.

«Это самая тяжелая ситуация с судами и экипажем, которую я видел за многие десятилетия», – сказал Эндрю Кинси, старший консультант по морским рискам компании Allianz Global Corporate&Specialty. В лучшем случае, по его словам, ожидаются задержки поставок. Компании пытаются вернуть моряков на берег, но многие порты запретили смену экипажа (из 123 торговых портов в разных странах 45 перестали разрешать делать это из-за пандемии коронавируса).

Хаос в отрасли крайне негативно скажется на мировых поставках, поскольку, по данным Всемирной конференции ООН по торговле и развитию, около 80 процентов мировой торговли товарами осуществляется по воде.

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