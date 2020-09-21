Ливия обвалила цены на нефть

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Ливия обвалила мировые цены на нефть своим заявлением о возобновлении добычи сырья. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов 21 сентября опускались до 41 доллара за баррель (минус 5 процентов). По состоянию на 19:25 они торговались на уровне 41,33 доллара, потеряв 4 процента, информирует enovosty.com/news.

Октябрьские фьючерсы на американскую нефть WTI в ходе торгов опускались до 38,74 доллара (минус 5,8 процента) за баррель. К 18:51 они скорректировались до уровня 39,07 доллара (минус 5 процентов), сообщает haggin.az.

Ранее издание The Libya Observer сообщило, что ливийская National Oil объявила о возобновлении добычи нефти на востоке страны. Решение последовало за заявлением командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, который сообщил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов благодаря соглашению с признанным ООН правительством в Триполи.

Кроме того, нефтяные трейдеры опасаются, что начало «второй волны» распространения коронавируса может оказать давление на всю мировую экономику, в том числе на спрос на сырье. В результате падение мировых цен на нефть ускорится.

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Напомним, сегодня также существенно снизились цены на золото. Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась до $1900 за тройскую унцию, что на 3,2% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

При этом в ходе торгов стоимость золота снижалась на 3,5% — до $1893,4 за тройскую унцию.В последний раз цена золота опускалась ниже $1900 12 августа 2020 года.