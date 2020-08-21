В Великобритании производство находится в «тяжелой депрессии», — Reuters
В британском производственном секторе наблюдается «тяжелая депрессия»
Согласно проведенному опросу, в британском производственном секторе наблюдается «тяжелая депрессия», а количество новых заказов все еще значительно ниже нормативных показателей. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.
Ежемесячный баланс заказов промышленных предприятий, по данным Конфедерации британской промышленности, в августе вырос на 2 пункта.
Исследование показало, что количество производителей, заказы у которых не достигают установленных нормативных показателей с большим отрывом превышает количество тех, кто сообщает о достижении запланированных показателей.
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«Это был еще один трудный месяц для производителей», — сказала заместитель главного экономиста CBI Анна Лич
«Активность по-прежнему низкая, а портфели заказов сильно упали, хотя худшее, похоже, осталось позади», — добавила она.
Ранее опрос производителей IHS Markit/CIPS показал, что в августе месячный рост активности ускорился, достигнув максимального роста за последние 2 года