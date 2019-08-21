BBC: В Дании ипотеку будут выдавать по ставке минус 0,5% годовых

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В Дании Jyske Bank принял решение о выдаче ипотечных кредитов по ставке минус 0,5% годовых

Один из крупнейших датских банков Jyske Bank запустил ипотечные кредиты по ставке минус 0,5% годовых, — сообщает BBC, информирует enovosty.com/news.

Это первый в мире случай выдачи ипотечного кредита под отрицательные проценты. Согласно предложенной банком схеме, ежемесячно остаток по ипотечному кредиту будет уменьшаться на сумму, которая превышает ежемесячный платеж.

Отрицательные проценты предлагаются тем, кто берет кредит сроком до 10 лет. Все условия предоставления кредита четко зафиксированы в договоре, что означает, что банк не имеет права увеличивать платежи или менять условия кредита.

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Отделение банка Nordea в Дании оценило инициативу Jyske Bank и пообещало начать выдавать беспроцентные ипотечные кредиты сроком на 20 лет, и кредиты со ставкой 0,5% — на 30 лет.