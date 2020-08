В Австралии задержали судно с наркотиками на 616 млн долл (ВИДЕО)

В Австралии правоохранители задержали судно c 2 тоннами кокаина

Австралийские власти сообщили, что траулер, перехваченный в водах Австралии, перевозил около 2 тонн кокаина, что является самой крупной партией наркотиков, конфискованной правоохранителями. Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.

Корабль Coralynne был перехвачен в субботу вечером у побережья Ньюкасла после того, как офицеры австралийской разведки увидели, что он загружал подозрительный груз с иностранного корабля. Офицеры преследовали корабль, борясь с 11-футовыми волнами в неспокойном море, и задержали судно

There was drama on the high seas off Newcastle, as three men were arrested for attempting to smuggle 1.8 tonnes of cocaine into Australia. The seizure is an Australian record with an estimated street value of $850 million. https://t.co/xrA7LMILNm pic.twitter.com/lHZm0j0qcL

— ABF (@AusBorderForce) August 19, 2020

Читайте: В Одессе презентовали новое боевое судно (ВИДЕО)