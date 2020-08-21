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Турция открыла крупное месторождение газа в Черном море, — Эрдоган

Главная » Последние новости » Новости мира » Турция открыла крупное месторождение газа в Черном море, - Эрдоган
 
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Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа и к 2023 году начнет его применение, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступление которого транслируют турецкие СМИ.

«Это событие исторического масштаба. Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объемы составляют 320 млрд кубометров. К 2023 году мы планируем поставлять его нашим гражданам», — сказал Эрдоган.

По его словам, освоение этого месторождения позволит начать новую эпоху в истории страны и радикально решить проблему дефицита энергии, а в перспективе сделает Турцию экспортером газа, информирует enovosty.com/news.

«Всевышний открыл для нас дверь к невиданному богатству в самом необычным месте. Завтра такие же двери откроются для нас в других местах. Мы полны решимости радикально решить энергетические проблемы нашей страны. Мы не можем останавливаться и отдыхать, пока не станем чистым экспортером энергии», — заявил Эрдоган, выступая во дворце Долмабахче в Стамбуле, сообщает Anadolu.

Он отметил, что Турция решительно настроена решить проблему с энергетикой в стране. «Турция будет продолжать идти к своим целям, не посягая на чьи-либо права, но и не позволяя попирать собственные», — заявил Эрдоган.

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Обнаружение Турцией в Черном море месторождения газа позволит стране стать энергетически независимой от других государств, заявил глава Минфина страны Берат Албайрак. Об этом сообщает телеканал Эн-ти-ви.

«Мы свидетели события, которое изменит историю нашей страны, мы счастливы и горды этим. Мы сегодня сделали шаг, который избавит нас от энергетической зависимости от третьих стран», — сказал Албайрак.

Министр выразил надежду, что это избавит Анкару от дефицита платежного баланса.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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