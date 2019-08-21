Reuters: В Дании шок после отмены Трампом визита в страну из-за отказа продать Гренландию

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Датчане в шоке после отмены Трампом визита в страну из-за отказа продать Гренландию

Датчане выразили шок и недоверие в связи с отменой визита президента США Дональда Трампа в Данию после того, как его идея купить Гренландию была отвергнута, — сообщает Андреас Монтерсен в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Предложение Трампа вначале вызвало недоверие и юмор у датских политиков, а бывший премьер-министр Ларс Люкке Расмуссен сказал: «Это, должно быть, первоапрельская шутка».

Но настроение переросло в недоумение, когда Трамп отменил визит 2-3 сентября после того, как Метте Фредериксен назвала идею о покупке Соединенными Штатами Гренландии, богатой природными ресурсами, «абсурдной».

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Фредериксен узнала о решении Трампа «с сожалением и удивлением», учитывая прочные отношения Дании с Вашингтоном, но повторила свое несогласие с любой сделкой по ​​Гренландии. Она подчеркнула, что премьер-министр Гренландии Ким Килсен исключил возможность распродажи территории, и «я полностью согласна с ним».

Решение Трампа вызвало осуждение, возмущение и насмешки как среди лидеров датской оппозиции, так и среди общественности.