Немецкие врачи официально получили доступ к Навальному, — Associated Press

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Немецкие врачи, которым ранее было отказано в доступе к Навальному, официально получили разрешение на его осмотр

Леонид Волков, близкий соратник лидера российской оппозиции Алексея Навального, сообщил, что немецкие врачи официально получили доступ к Навальному. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

«Немецкие врачи, прилетевшие из Нюрнберга, которым ранее было отказано в доступе к Навальному, наконец, получили к нему доступ», — сказал Леонид Волков на пресс-конференции в Берлине.

Ранее команда российского оппозиционера Алексея Навального организовала перевод его в немецкую клинику Шарите, которая уже лечила известных иностранных лидеров и диссидентов. Однако омские врачи отказались давать разрешение на перевод, аргументируя тем, что политик слишком нестабилен, чтобы его можно было перевезти.

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Волков сказал, что тот факт, что немецкие врачи теперь имеют доступ к Навальному, является хорошей новостью.

В то же время, несмотря на то, что врачам предоставили доступ к Навальному, у них по-прежнему отсутствуют надежные «независимые данные» о его состоянии, и они настаивают на необходимости перевода его в Германию для обследования.