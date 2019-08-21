Москва всеми силами пытается скрыть правду о ядерной аварии в Нёноксе

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Появляется все больше свидетельств того, что Россия пытается скрыть ядерную катастрофу, которая произошла 8 августа в Нёноксе

В Кремле отказались комментировать, что именно стало причиной смертельного взрыва. Но врачам, которые лечили раненых пациентов, не сообщили о радиационном облучении, а все больничные записи изъяли и уничтожили. , информирует enovosty.com/news.

Четыре станции ядерного мониторинга вблизи полигона загадочным образом отключились вскоре после аварии, что эксперты называют «очень странным совпадением».

Западные эксперты и представители разведки полагают, что взрыв в Нёноксе был вызван неудачным испытанием атомной крылатой ракеты 9М730 «Буревестник», так называем, “оружием конца света”, которое в НАТО нарекли SSC-X-9 Skyfall.

Появляется все больше свидетельств того, что Россия пытается скрыть правду о ядерной аварии, из-за которой в начале этого месяца на российском полигоне погибли, по меньшей мере, семь человек.

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Что-то — в России не говорят, что именно, — таинственным образом взорвалась на полигоне Нёнокса на северном побережье России 8 августа, а затем в соседнем городе зафиксировали резкий всплеск уровня радиации. Через несколько дней местные чиновники распорядились об эвакуации населения, но отменили свое решение несколько часов спустя.

Врачи, которые лечили российских инженеров, пострадавших в результате взрыва, не были проинформированы о том, что их пациенты подверглись радиоактивному облучению, сообщило издание The Moscow Times.

Кроме того, четыре станции ядерного мониторинга, расположенные неподалеку, внезапно отключились после взрыва.

Первоначально российские СМИ сообщали, что во время испытаний взорвался «реактивный двигатель с жидким топливом». Западные эксперты и представители разведки опровергли это заявление, поскольку взрыв двигателя не объясняет резкий всплеск радиации.

Предполагается, что взрыв произошел во время испытания атомной крылатой ракеты «Буревестник» 9М730, сверхоружия, которое НАТО называет SSC-X-9 Skyfall. Президент США Дональд Трамп в своем твиттере на прошлой неделе, назвал этот инцидент «взрывом« Skyfall».

Президент России Владимир Путин в прошлом году хвастался, что “Буревестник” станет «непобедимым» оружием, и что новая ракета будет иметь «неограниченный диапазон и непредсказуемую траекторию».

В 1960-х годах у США был похожий проект — «Плутон» — но в то время правительство решило не продолжать работу над ним, так как оружие обещало быть слишком опасным. 1 июля 1964 года, после семи с половиной лет разработок, проект «Плутон» был закрыт.

“Росатом”, российское государственное ядерное агентство, признало, что Россия работала над новым оружием, когда произошел взрыв, добавив, что такого рода вещи «случаются при испытании новых технологий».

На этой неделе Путин заявил, что угрозы нет, а эксперты следят за ситуацией.

Россия назвала тех, кто погиб в аварии, «национальными героями». То же самое было сказано о 14 российских моряках, погибших при загадочном пожаре на сверхсекретной атомной подводной лодке в прошлом месяце. Но детали их предполагаемого героизма держатся в секрете как от русского народа, так и от остального мира.