Фото дня: Афиша белорусского театра, объявившего забастовку в знак протеста

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После жестокого разгона демонстрантов в Минске коллектив белорусского Купаловского театра потребовал остановить насилие над мирными гражданами и выступил за пересчет голосов с участием независимых наблюдателей. Театр заявил, что не будет показывать спектакли и готов к забастовке.

Фото:«Наша ніва», информирует enovosty.com/news.

В подземном переходе под проспектом Независимости в Минске, который находится недалеко от Купаловского театра, в последние годы размещались афиши этого коллектива. В знак протеста купаловцы не открыли сезон и требуют восстановить в должности своего директора Павла Латушко. А на месте афиш с репертуаром театра появились результаты народного творчества.

«Мы вернемся!»; «Поддержим друг друга»; «Что было, то прошло»; » Берегите себя!» — написано на белорусском языке на месте афиш спектаклей знаменитого белорусского театра.

Напомним, 14 августа директор Купаловского театра Павел Латушко пришел на площадь Независимости к участникам мирной акции. Он заявил, что глава МВД, его зам и другие лица, ответственные за жесткое обращение с задержанными, должны уйти в отставку.

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Вечером того же дня девять народных артистов Беларуси, Павел Латушко, актеры, писатели, чиновники и представители других профессий записали открытое обращение к белорусам, и в частности к армии. Они призвали к немедленной отставке и возбуждению уголовных дел против тех, кто отдавал преступные приказы и жестоко обращался и избивал протестующих. Также они обратились к армии с просьбой защитить белорусский народ и суверенитет Беларуси.

17 августа над театром был вывешен бело-красно-белый флаг и в этот же день Павел Латушко был уволен с поста директора Купаловского театра.

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Павел Латушко был послом Беларуси в Польше (2002−2008), министром культуры Беларуси (2009−2012) — на тот момент он оказался самым молодым министром, послом во Франции (2012−2019). В 2019 году он был назначен директором белорусского Купаловского театра.