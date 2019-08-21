Австралийские аналитики: Китайские ракеты могут уничтожить базы США в Азии за пару часов

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В отчете австралийских аналитиков содержится призыв к союзникам США, таким как Австралия и Япония, пересмотреть свои программы и не допустить ослабления военной мощи США в регионе

Если между Пекином и Вашингтоном начнется вооруженный конфликт, баллистические ракеты Китая ударят по военным базам и военно-морскому флоту США в Западной части Тихого океана в течение нескольких часов, говорится в новом докладе австралийских исследователей., информирует enovosty.com/news.

В связи с тем, что Китай стремительными темпами развивает военные технологии, в докладе содержится призыв к США и региональным союзникам, таким как Австралия и Япония, пересмотреть планы военных инвестиций и не допустить ослабления «военного превосходства» США в Азии.

В 104-страничном отчете Центра исследований США при Сиднейском университете дана оценка военной стратегии США, расходов и альянсов в регионе.

Ведущий автор отчета Эшли Тауншенд пояснила, что изменяющийся баланс сил в регионе вызывает беспокойство у всех азиатских государств, в том числе тех, которые стремятся поддерживать хорошие отношения с обеими сверхдержавами — США и Китаем.

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Однако китайские военные аналитики не соглашаются с выводами австралийский экспертов, заявляя, что Пекин признает США превосходящей силой региона.

«Мы уважаем разумное присутствие США в Западной части Тихого океана… сейчас и в будущем, мы надеемся, что США будут ответственным игроком в регионе», — сказал Чжао Йи, бывший старший капитан военно-морского флота Освободительной армии (НОАК).

Одним из самых главных выводов в отчете стали возможности Ракетных войск НОАК.

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Согласно независимым расчетам авторов, Пекин разместил в регионе около 1500 баллистических ракет малой дальности, 450 ракет средней дальности, 160 ракет средней дальности и сотни крылатых ракет большой дальности.

Эти обычные баллистические ракеты способны наносить точные удары по целям, находящимся так далеко от материка, как Сингапур, где у США есть крупный логистический комплекс, а также по американским базам в Южной Корее и Японии.

У Китая также есть так называемые “ракеты-убийцы”, такие как DF-21D, которые могут поражать авианосцы США на расстоянии до 1500 км.

Из-за Договора о промежуточных ядерных силах, который США подписали с бывшим Советским Союзом в 1987 году, Вашингтон не мог развертывать ракеты с дальностью от 500 до 5500 км.

В отчете австралийского аналитического центра говорится, что «растущий арсенал высокоточных ракет большой дальности в Китае представляет угрозу почти для всех американских, союзных и партнерских баз, взлетно-посадочных полос, портов и военных инстанций в западной части Тихого океана «.

Около 23% оборонных объектов США отмечены как «в плохом состоянии», а еще 9% отмечены как «неработающие», говорится в отчете со ссылкой на данные Пентагона.

Расходы правительства США в этом секторе сократились на 21% в период между 2011 и 2018 годами. Лишь в прошлом году президент Дональд Трамп подписал закон о самом большом годовом увеличении расходов на оборону с 2003 года.