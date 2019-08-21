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Associated Press: Германия может вступить в рецессию из-за торговой войны США и Китая

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Германия может вступить в рецессию из-за торговой войны США и Китая
 
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Германия может вступить в рецессию из-за торговой войны США и Китая и неопределенности с Brexit

Германия, известная как промышленный центр Европы, может вступить в рецессию, — сообщает Дэвид Ризинг в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Cогласно отчету центрального банка страны, в Германии происходит технический спад, который может отразиться и на других странах Еврозоны и США. Технический спад отражается в отрицательном росте экономики за два последних квартала. В своем ежемесячном отчете Бундесбанк сообщил, что из-за падения промышленного производства и уменьшения заказов, отрицательный рост экономики будет продолжаться до сентября. В банке «Deutsche Bank» сообщили, что падение объема производства в этом квартале может достигнуть 0,25% .

Associated Press: Германия может вступить в рецессию из-за торговой войны США и Китая

Экономика Германии сильно зависит от экспорта, и Бундесбанк заявил, что торговый конфликт между США и Китаем и неопределенность ситуации с Brexit оказывают влияние на экономику страны. Напомним, США и Китай являются одними из главных торговых партнеров Германии. «Ситуация заключается в том, что торговые конфликты и неопределенность начинают наносить ущерб одной из самых открытых экономик мира», — сказал главный экономист ING-банка Карстен Бжески

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 153

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