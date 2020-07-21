«Леопарды» уже в пути: Венгрия получит из Германии первую партию танков

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Венгрия получит из Германии первую партию танков Leopard, которые должны заменить действующие танки Т-72 советской эпохи.

Венгерские силы обороны получат из Германии первую партию модернизированных танков Leopard 2A4. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

В соответствии с контрактом Германия поставит 44 новых танка Leopard 2A7 и 12 модернизированных танков Leopard 2A4. По словам представителя Министерства обороны Венгрии, новые боевые машины заменят действующие танки Т-72 советской эпохи.

Leopard 2, по мнению многих экспертов, является одним из лучших танков в мире. Танк оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall.

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