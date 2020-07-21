Китай развивает «цифровой авторитаризм», — Reuters

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Китай развивает «цифровой авторитаризм» как внутри страны, так и в мире

Китай использует свой технологический рост для развития «цифрового авторитаризма» c целью осуществления надзора за гражданами и установления цензуры информации не только в пределах границ страны, но и по всему миру. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В докладе, представленном сенатором Бобом Менендесом, говорится, что Китай использует такие технологии, как искусственный интеллект и биометрия, чтобы следить за своими гражданами и контролировать информацию.

В докладе говорится о нормативных актах, которые усиливают контроль Пекина над информацией, и крупных государственных инвестициях в компании, которые разрабатывают технологии

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Сообщается, что Китай экспортирует цифровые технологии для усиления влияния на международные организации, такие как Всемирная торговая организация и Всемирная организация здравоохранения.