Иран грозится подать в суд на Южную Корею за неоплаченные долги за нефть
Южной Корее, возможно, придется столкнуться с судебным процессом, если она не сможет погасить миллиарды долларов долга за импорт нефти.
В воскресенье официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави заявил местным СМИ, что Тегеран может подать жалобу на Сеул, если он не погасит долги по нефти, которые оцениваются в 6,5-9 млрд долларов., информирует enovosty.com/news.
После того, как Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки, Вашингтон наложил сокрушительные санкции на страну в Персидском заливе, чтобы предотвратить ее торговлю с другими странами.
Мусави осудил санкции США и назвал отношения между США и Южной Кореей отношениями «господин-слуга». «Отношения между Вашингтоном и Сеулом — это их проблема, но Южная Корея должна быть честной в сделке с Ираном и выполнять свои обязательства», — цитируют Мусави местные СМИ.
В прошлом месяце Хосейн Танхэи, председатель совместной торговой палаты Ирана и Южной Кореи, сообщил информационному агентству Borna, что корейские банки отказываются отдавать деньги Ирана, а некоторые из них требуют комиссионных и сборов за обслуживание счетов Ирана.
Читайте: На аукционе продали собаку за коммунальные долги его хозяина
Источник: Defenseworld