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Иран грозится подать в суд на Южную Корею за неоплаченные долги за нефть

Главная » Последние новости » Новости мира » Иран грозится подать в суд на Южную Корею за неоплаченные долги за нефть
 
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Южной Корее, возможно, придется столкнуться с судебным процессом, если она не сможет погасить миллиарды долларов долга за импорт нефти.

В воскресенье официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави заявил местным СМИ, что Тегеран может подать жалобу на Сеул, если он не погасит долги по нефти, которые оцениваются в 6,5-9 млрд долларов., информирует enovosty.com/news.

После того, как Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки, Вашингтон наложил сокрушительные санкции на страну в Персидском заливе, чтобы предотвратить ее торговлю с другими странами.

Мусави осудил санкции США и назвал отношения между США и Южной Кореей отношениями «господин-слуга». «Отношения между Вашингтоном и Сеулом — это их проблема, но Южная Корея должна быть честной в сделке с Ираном и выполнять свои обязательства», — цитируют Мусави местные СМИ.

В прошлом месяце Хосейн Танхэи, председатель совместной торговой палаты Ирана и Южной Кореи, сообщил информационному агентству Borna, что корейские банки отказываются отдавать деньги Ирана, а некоторые из них требуют комиссионных и сборов за обслуживание счетов Ирана.

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Источник: Defenseworld


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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