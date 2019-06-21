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«Я люблю тебя, Китай»: Северная Корея оказала шикарный прием Си Цзиньпиню

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Си Цзиньпин прибыл в Пхеньян с двухдневным визитом и был торжественно встречен песней «Я люблю тебя, Китай». Китайский лидер высоко оценил усилия Пхеньяна по денуклеаризации и сообщил, что Пекин и Пхеньян согласились с тем, что политическое урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова является «неизбежным»

Представители Северной Кореи сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Китая Си Цзиньпин договорились, что укрепление двусторонних связей в период «серьезных и сложных» международных отношений будет полезным для региона, — сообщает Джойси Ли и Джош Смит в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Си Цзиньпин прибыл в Пхеньян с двухдневным визитом и был торжественно встречен песней «Я люблю тебя, Китай». На улицах Пхеньяна китайского лидера встречали тысячи людей, которые держали плакаты с изображением Си Цзиньпина и китайского флага.

Видеоматериалы и фотографии, опубликованные северокорейскими государственными СМИ, показали, что Ким и Си широко улыбались в аэропорту Пхеньяна. Они ехали по улицам столицы на лимузине с открытым верхом. Одна надпись на китайском языке гласила: «Рад видеть тебя, дедушка Си».

«Я люблю тебя, Китай»: Северная Корея оказала шикарный прием Си Цзиньпиню

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Си Цзиньпин высоко оценил усилия Пхеньяна по денуклеаризации и сообщил, что Пекин и Пхеньян согласились с тем, что политическое урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова является «неизбежным», и что Пхеньян должен продолжать участвовать в мирных переговорах. Лидеры двух стран договорились развивать тесные стратегические связи и укреплять сотрудничество во всех областях.

Китайский лидер подчеркнул, что Китай твердо поддерживает Кима в поисках политического решения о дальнейшем развитии Корейского полуострова и создании соответствующих условий для экономического развития через «новую стратегическую линию».


Автор: Оксана Ельченко
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