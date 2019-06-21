Космические войны: НАТО планирует признать космос новой областью ведения войны

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На саммите в Лондоне НАТО планирует официально подтвердить, что сражения могут вестись не только на земле, в воздухе, на море и в компьютерных сетях, но также и в космосе

По словам высокопоставленных дипломатов, НАТО планирует признать космос новой областью ведения войны, информирует enovosty.com/news.

По мнению аналитиков, это решение было принято в том числе для того, чтобы показать президенту США Дональду Трампу, что альянс адаптируется к новым угрозам. Решение, которое должно быть принято на саммите НАТО 3-4 декабря в Лондоне, официально подтверждает, что сражения могут вестись не только на земле, в воздухе, на море и в компьютерных сетях, но также в космосе.

Дипломаты НАТО отрицают, что альянс будет находиться в военном положении в космосе, но говорят, что если объявить его областью ведения войны, то начнутся дебаты о том, следует ли НАТО в конечном итоге использовать космическое оружие, которое может противостоять вражеским ракетам и средствам ПВО или уничтожить спутники.

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По мнению экспертов, решение НАТО об объявлении космоса новой границей обороны может помочь убедить Трампа в том, что Организация Североатлантического договора может быть полезным союзником в сдерживании агрессивных военных усилий Китая. «Тот, кто контролирует космос, также контролирует то, что происходит на суше, на море и в воздухе», — сказал бывший сотрудник НАТО Джейми Ши.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай разрабатывает оружие, которое можно использовать на космической орбите, и стал первой страной, которая приземлилась на противоположной стороне Луны.