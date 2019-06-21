Associated Press: Индия использует йогу как новый вид дипломатии (ВИДЕО)

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Премьер-министр Индии успешно использует новый вид дипломатии «дипломатия йоги» и сообщает, что йога должна стать девизом для мира, гармонии и прогресса

Премьер-министр Индии Наренда Моди успешно использует новый вид дипломатии «дипломатия йоги», чтобы укрепить дружеские отношения Индии со всеми странами мира, — сообщает Эмили Счмалл в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

На Международном Дне Йоги Моди практиковал различные «асаны» йоги вместе с членами своего кабинета, иностранными послами и 40 000 человек по всей стране. «Пусть нашим девизом будет йога для мира, гармонии и прогресса», — сказал Моди.

По данным министерства иностранных дел, почти все 191 посольство и консульства Индии по всему миру организовали занятия йогой в этот день.

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Министерство поделилось фотографиями йоги-флешмобов на улицах Киева, красочными ковриками для йоги вокруг Триумфальной арки Брюсселя, дружескими приветствиями под Монументом Вашингтона.

Уолтер Линднер, посол Германии в Индии, назвал «дипломатию йоги» Моди «умным ходом». «Йога — это продукт, который вы можете продавать по всему миру», — сказал Линднер, добавив, что 4 миллиона человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному Дню Йоги в Германии.