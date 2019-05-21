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США ввели санкции против российских предприятий

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США ввели санкции против российских предприятий из-за нарушения американского законодательства в сфере нераспространения оружия массового уничтожения

Государственный департамент США ввел санкции против двух российских предприятий и военного учебного центра за нарушение американского законодательства в сфере нераспространения оружия массового уничтожения, информирует enovosty.com/news.

Соединенными Штатами Америки введены санкции против московского завода «Авангард», конструкторского бюро приборостроения в Туле и Военного учебного центра в Гатчине.

США ввели санкции против российских предприятий

Санкции были введены из-за нарушения закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Сирии, Ирана и Северной Кореи.

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Напомним, ранее группа сенаторов призвала президента США Дональда Трампа реализовать стратегию по устранению угроз безопасности. Около 400 членов конгресса США подписали письмо Дональду Трампу, в котором написали о своей обеспокоенности ситуацией в Сирии и попросили усилить давление на Иран и Россию из-за их деятельности в Сирии.


Автор: Оксана Ельченко
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