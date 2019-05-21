Reuters: Угроза наступления ядерной войны сегодня наиболее высока со времен Второй мировой войны

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Директор Института исследований в области разоружения США Рената Дван сообщила, что в настоящее время угроза применения ядерного оружия наиболее высока со времен Второй мировой войны

Директор Института исследований в области разоружения США (ЮНИДИР) Рената Дван сообщила, что в настоящее время угроза применения ядерного оружия наиболее высока со времен Второй мировой войны и назвала данную ситуацию «неотложной» проблемой, к которой мир должен относиться более серьезно, — сообщает Том Миллес в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Традиционные договоренности о контроле над вооружениями перестают быть эффективными из-за появления новых типов оружия и роста числа вооруженных группировок.

На сегодня 122 страны подписали договор о запрещении ядерного оружия частично из-за разочарования и частично из-за признания рисков.

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«Необходимо признать, что риски ядерной войны сейчас особенно высоки, а риски применения ядерного оружия сегодня намного выше, чем когда-либо после Второй мировой войны», — сказала Дван. Она сказала, что мир не должен игнорировать опасность ядерного оружия. «В Совете Безопасности ООН этому вопросу не уделяется должного внимания», — подчеркнула Дван.