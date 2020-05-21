Помпео обвинил Китай в уничтожении образцов COVID-19

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Майк Помпео обвинил Китай в уничтожении образцов COVD-19

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в уничтожении образцов коронавируса, необходимых для борьбы с глобальной пандемией. Об этом сообщает Билл Гертц в издани The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Помпео также раскритиковал Китай за то, что он назвал «жестоким авторитарным режимом», и сказал, что давние усилия по умиротворению этого режима потерпели неудачу. «В течение нескольких десятилетий мы думали, что, впуская Китай во Всемирную торговую организацию как развивающуюся страну, он станет более похожим на нас благодаря торговле, научным обменам, дипломатическим связям», — сказал Помпео журналистам.

«Этого не произошло. Мы сильно недооценили степень идеологической и политической враждебности Пекина к свободным нациям», — сказал он. Помпео отметил, что действия Пекина в период пандемии COVID-19 в Ухани привели к более реалистичным взглядам на коммунистический режим. «Партия решила уничтожить образцы вирусов вместо того, чтобы делиться ими или просить нас помочь в борьбе с COVID-19. Соединенные Штаты осуждают эти незаконные действия», — сказал Майк Помпео.

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«Прошло 142 дня с тех пор, как врачи в центральной больнице Уханя впервые начали делиться информацией о вирусе, похожем на SARS. И, тем не менее, сегодня Пекин продолжает отказывать следователям в доступе к образцам или задерживает передачу образцов», — говорит госсекретарь

Кроме того, Китай пригрозил правительству Австралии экономическими последствиями после того, как Канберра призвала к международному расследованию относительно происхождения коронавируса. Пекин выступает против проведения расследования