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Минобороны Японии представило штурмовую винтовку следующего поколения

Главная » Последние новости » Новости мира » Минобороны Японии представило штурмовую винтовку следующего поколения
 
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Впервые за более чем 30 лет члены Сухопутных сил самообороны Японии (GSDF) получат новое ударное оружие.

Министерство обороны Японии публично представило новейшую штурмовую винтовку Howa Type 20, разработанную, чтобы заменить 5,56×45 мм Type 89, которая была принята на вооружение 30 лет назад, информирует enovosty.com/news.

Минобороны Японии представило штурмовую винтовку следующего поколения

Впервые за более чем 30 лет члены Сухопутных сил самообороны Японии (GSDF) получат новое ударное оружие.

Новые штурмовые винтовки были показаны средствам массовой информации 18 мая в министерстве обороны Токийского округа Синдзюку.

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Как сообщило издание The Asahi Shimbun, винтовка будет производиться в Японии компанией Howa Machinery. Ожидается, что каждая винтовка будет стоить около 275 000 иен, что эквивалентно 2600 долл. США.

Японская армия в настоящее время насчитывает около 150 000 активных солдат, поэтому потребность в винтовке будет существенной.

Новые винтовки были спроектированы так, чтобы быть более устойчивыми к влаге и коррозии, чтобы их можно было использовать в амфибийных операциях на удаленной цепи островов, которая простирается примерно на 1200 километров от островов Осуми в префектуре Кагосима до острова Йонагунимима в префектуре Окинава.

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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