«Дьявол кроется в деталях»: в Германии предостерегают от «трансферного союза»

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В Германии предостерегают от трансформации ЕС в «трансферный союз»

Немецкий политик Фридрих Мерц предупреждает, что Европейский союз должен быть осторожным, чтобы не стать «трансферным союзом», в котором более богатым государствам придется финансировать более бедные страны. Об этом сообщает Андреас Ринке в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Фридрих Мерц подчеркнул, что ЕС идет по «очень тонкой грани» с обсуждаемыми пакетами финансовой помощи. Мерц говорит об инициативе Франции и Германии по созданию Фонда восстановления экономик ЕС, который предоставит гранты странам ЕС, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса.

Комментарии Мерца подчеркивают настороженность партии Меркель относительно создания фонда. «Но дьявол кроется в деталях», — сказал он, имея в виду разные состояния экономик стран ЕС. «При необходимости договор должен быть изменен», — подчеркнул Мерц.

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Мерц также отметил, что он обеспокоен кризисным состоянием многим европейских промышленных компаний во время пандемии COVID-19 из-за плохо разработанных стратегий функционирования в период кризиса. «Я очень обеспокоен тем, что … после кризиса многие предприятия отстанут от американских и китайских конкурентов», — добавил Мерц.