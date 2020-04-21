Жизнь в условиях карантина — это не временная мера, а новая реальность, — ВОЗ

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ВОЗ призвала правительства стран, где уже начали смягчать карантинные меры, делать это постепенно и с осторожностью, поскольку вирус по-прежнему продолжает циркулировать и вторая волна эпидемии может стать новой реальностью, к которой мир не будет готов.

Региональный директор ВОЗ Такеши Касаи призвал правительства стран, которые планируют или уже начинают смягчать карантинные мероприятия внутри страны делать это с большой осторожностью не допуская новых вспышек коронавирусной инфекции, информирует enovosty.com/news.

Он полагает, что до тех пор, пока мир не изобретет вакцину или пока не будет найден действенный способ лечения данного недуга, миру по-прежнему надо будет придерживаться карантинных мер в той или иной форме. А соблюдение социальной дистанции — это новая норма поведения для общества, которое хочет уцелеть и выжить в условиях новой реальности.

Вернутся к прежнему образу жизни, полагает Касаи, можно будет только после того, как вирус будет взят под контроль.

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