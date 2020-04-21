Загрязнение воздуха повышает риск смерти от COVID-19, — исследования

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Результаты проведенных исследований показывают, что загрязнение воздуха повышает риск смерти от COVID-19

Два исследования, одно из которых было проведено в США, а другое — в Европе, показали сильную зависимость между уровнем загрязнения воздуха и риском смерти от COVID-19, информирует enovosty.com/news.

По мнению ученых, полученные результаты объясняют, почему в некоторых странах мира уровень смертности от COVID-19 значительно выше, чем в других странах. В первом исследовании, которое было подготовлено учеными Гарвардского университета, были собраны данные о качестве воздуха 3000 округов США, проведен анализ каждой смерти от COVID-19. «Результаты проведенного исследования показывают, что длительное воздействие загрязненного воздуха повышает уязвимость человека к COVID-19», — говорится в исследовании.

«Мы обнаружили статистически значимые доказательства того, что увеличение воздействия частиц PM2,5 на организм человека в размере 1 г/м3 увеличивает смертность от COVID-19 на 15%. Частицы PM2,5 образуются вследствие сжигания топлива и пожаров и оказывают негативное влияние на легкие и работу сердечно-сосудистой системы.

Аналогичное исследование было опубликовано немецким ученым Яроном Огеном из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге. Он обнаружил, что другой тип загрязнения воздуха (диоксид азота) также оказывает негативное влияние на повышение уровня смертности от COVID-19. Диоксид азота — это газ, который выделяется легковыми, грузовыми автомобилями, электростанциями и некоторыми промышленными предприятиями.

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«Полученные результаты показывают, что воздействие загрязненного воздуха может быть одним из факторов, который способствует распространению COVID-19. Исследования также подчеркивают важность соблюдения экологических норм и стандартов для защиты здоровья людей как во время, так и после кризиса COVID-19», — пишут гарвардские ученые.