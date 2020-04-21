Россия в огне: В Сибири горит полмиллиона гектаров леса

Главная » Последние новости » Новости мира » Россия в огне: В Сибири горит полмиллиона гектаров леса Россия в огне: В Сибири горит полмиллиона гектаров леса

Закрыть Отправить

Крупнейшие за последние десятилетия пожары начались в Сибири. В следствии сжигания сухостоя только в Новосибирской области горит около 283 тысяч гектаров леса. В целом по Сибири пламя уже охватило около полумиллиона гектаров леса.

Возгорания начались вследствие сжигания сухой травы, листьев, а также разведения костров на открытой местности жителями региона. , информирует enovosty.com/news.

В западной и центральной части Сибири небо затянуто смогом и ощущается неприятный запах.

Во многих регионах огонь подошел вплотную к жилым домам. Пожарные пока не могут справиться с огнем.

Читайте: В России начались бунты против карантина, есть задержанные