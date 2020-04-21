Италия начнет ослаблять карантин с 4 мая: премьер-министр Конте

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До конца этой недели Италия объявит о своих планах постепенного восстановления после блокировки, введенной для борьбы с чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса.

Об этом заявил во вторник премьер-министр Джузеппе Конте., информирует enovosty.com/news.

Карантин, из-за которого закрылись большинство итальянских предприятий, действует с 9 марта, создавая серьезную нагрузку для третьей по величине экономики еврозоны.

«Хотел бы я сказать: давайте откроем все. Немедленно. Мы начнем завтра утром… Но такое решение было бы безответственным. Это приведет к тому, что кривая заражения будет расти неконтролируемым образом, и сведет на нет все усилия, которые мы предпринимали до сих пор», — написал Конте в своем посте в Facebook.

«Мы должны действовать на основе национального плана, который, тем не менее, учитывает территориальные особенности».

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После того, как правительство 22 марта закрыло предприятия, которые не считались необходимыми для цепочки поставок, в последнее время из отраслевых лобби стали появляться призывы возобновить некоторые действия, чтобы предотвратить экономическую катастрофу.

Министерство финансов Италии ожидает, что экономика сократится примерно на 8% в этом году.

Конте сказал, что ослабление ограничений будет происходить на основе тщательного изучения и научных данных, а не для того, чтобы «удовлетворить часть общественного мнения или удовлетворить запросы некоторых категорий производства, отдельных компаний или конкретных регионов».

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«Ослабление влечет за собой реальный риск решительного увеличения кривой заражения, и мы должны быть готовы сдержать этот подъем до минимальных уровней, чтобы риск заражения был «терпимым», — добавил он.

Такой план не только обеспечит соблюдение компаниями необходимых мер безопасности на рабочем месте, но и рассмотрит поток работников, который вызовет такое открытие, и его влияние на общественный транспорт, особенно в часы пик.

«Ослабление мер должно происходить на основе хорошо структурированного и четко сформулированного плана», — добавил он.

По данным Агентства гражданской защиты, число новых случаев заболевания COVID-19 в понедельник упало до 2256, что является самым низким показателем за последние месяцы. Общее число погибших составило 24 114, что является вторым по величине в мире после Соединенных Штатов.

Источник: Reuters