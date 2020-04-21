Иммиграция в США будет приостановлена из-за пандемии, — Трамп

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Президент США Дональд Трамп анонсировал приостановку иммиграции в Соединенные Штаты как превентивную меру в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Данную информацию обнародовал сам президент США в своем Твиттере, информирует enovosty.com/news.

Кроме пандемии Трампа беспокоит возросший уровень безработицы в стране. Поэтому временный запрет на иммиграцию позволит сохранить рабочие места для жителей Соединенных Штатов.

Трамп не уточнил сколько продлится запрет, как и то, когда будет подписан указ о приостановке иммиграционного процесса.