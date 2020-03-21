Эрдоган поддержал флешмоб и вместе с женой аплодировал медикам (ВИДЕО)

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине наравне с гражданами приняли участие во флешмобе в поддержку медиков, борющихся с коронавирусом.

С четверга жители Стамбула, Анкары и других городов Турции выходят на балконы и в течение минуты аплодируют, чтобы поддержать врачей и медсестер в сложный период эпидемии коронавируса, информирует enovosty.com/news.

На странице Эрдогана в твиттер появилось видео, на котором он и его супруга также аплодируют медикам на балконе своей резиденции.

Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar… pic.twitter.com/qiMof7rjbm — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 20, 2020 Читайте: Ситуация в Идлибе: Турция готова к большой драке

«Наша любовь и, конечно же, аплодисменты от моего имени, моей семьи и моей нации преданным героям нашей борьбы с коронавирусом, всем нашим работникам здравоохранения, которые сталкиваются со многими трудностями», — добавил Эрдоган в Twitter.

Стоит отметить, что пандемия коронавируса в мире усмирила амбиции лидеров государств. Израиль и Палестина договорились о взаимопомощи по этому вопросу: израильские медики консультируют своих коллег из Палестины, а минздрав страны передал тесты для определения вируса COVID-19. Значительно уменьшилось количество обстрелов и напряжение в Сирии.

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Однако обстрелы позиций украинской армии на Донбассе не прекращаются ни на день. Как сообщает штаб ООС 20 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Четверо украинских воинов ранены на Донбассе.