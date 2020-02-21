В ЕС заблокированы предварительные переговоры по бюджету

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Основные участники переговоров по бюджету Европейского союза на 2021-2027 годы заблокировали дальнейший процесс переговоров.

Они настаивают на том, что не будут выделять больше средств для нового пакета долгосрочных расходов бюджета ЕС, стоимостью около одного триллиона евро. Об этом сообщают Лорн Кук и Раф Касерт в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

«Бережливая четверка», состоящая из Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции считает, что в бюджет ЕС на 2021-2027 годы, предназначенный, в первую очередь, для финансирования программ, направленных на борьбу с изменением климата и развитие цифровой экономики, необходимо перечислять 1% от валового национального дохода (ВНЦ) страны.

Президент Совета ЕС Чарльз Мишель считает, что в бюджет необходимо перечислять 1,074% от ВНЦ. Европейский парламент просит 1,3%, а Европейская комиссия настаивает на сумме в размере 1,11% от ВНЦ.

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«Если мы хотим найти решение, я считаю, что все должны быть гибкими. Это не может быть ситуацией, когда одна страна диктует всем, что необходимо делать», — сказала премьер-министр Финляндии Санна Марин. Отвечая на вопрос о шансах на прорыв в переговорах, она сказала: «Это выглядит довольно сложно».