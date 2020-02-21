Уолл-стрит подсчитывает убытки: Индекс Dow Jones и американские акции продолжают падение — Reutars

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Уолл-стрит увеличивает потери после того, как данные показывают, что деловая активность останавливается.

Американские акции в пятницу продолжили падение после того, как в феврале данные по деловой активности США в секторах обрабатывающей промышленности и сферы услуг остановились на фоне распространения коронавируса и связанных с ним логистических и экономических проблем, информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщает Reutars.

Трейдеры Нью-Йоркской фондовой биржи считают убытки.

В 9:49 по восточному времени промышленный индекс Dow Jones снизился на 283,47 пункта, или на 0,97%, до 28 936,51 пункта, а индекс S & P 500 SPX снизился на 34,78 пункта, или на 1,03%, до 3338,45 пункта. Индекс Nasdaq Composite IXIC снизился на 136,59 пункта, или на 1,40%, до 9 614,38 пункта.

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