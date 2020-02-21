Россия будет способствовать переизбранию Дональда Трампа на пост президента — разведка США

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На прошлой неделе представители разведки предупредили законодателей Палаты представителей США о том, что Россия вмешивается в кампанию 2020 года, чтобы попытаться переизбрать президента Трампа.

Об этом было объявлено на закрытом брифинге, прошедшем 13 февраля, сообщает The New York Times

Это вызвало гнев нынешнего президента США Дональда Трампа, который решил, что демократы используют эту информацию против него, — пишет издание. Трамп был особенно раздражен тем, что на брифинге присутствовал Адам Шифф, демократ из Калифорнии и один из инициаторов процедуры импичмента, информирует enovosty.com/news.

Представители разведки заявили, что Россия намерена вмешаться как в праймериз Демократической партии, так и общий ход выборов. Сотрудники российских спецслужб, говорилось в докладе, вместо того, чтобы выдавать себя в соцсетях за жителей США, работают над тем, чтобы американцы сами постили и дублировали дезинформацию на своих страницах в соцсетях. Это делается с целью обойти правила соцсетей о публикации фейковых сообщений.

По информации разведывательных служб, для вмешательства в выборы Россия собирается использовать сервера в США, а не в других странах, а также проводить кибератаки так, чтобы выглядело, будто это сделали хакеры из Ирана.

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На следующий день после брифинга Дональд Трамп раскритиковал исполняющего обязанности директора национальной разведки США Джозефа Магуайра — брифинг проводила его помощница Шелби Пирсон.

19 февраля Трамп заявил, что место Магуайра во главе нацразведки займет посол США в Германии Ричард Гренелл.

Напомним, американские спецслужбы считают, что власти России в 2016 году организовали кампанию по вмешательству в выборы президента США. В начале 2017 года разведка США опубликовала оценку, согласно которой президент Владимир Путин лично заказал кампанию на выборах президента США 2016 года, отдавая «явное предпочтение избранному президенту Трампу».

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Некоторые республиканцы обвиняют спецслужбы в противодействии мистеру Трампу, но сотрудники спецслужб отвергают эти обвинения.