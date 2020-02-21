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Новый международный альянс, в который входит Украина, приступает к борьбе: подробности

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Международный альянс за свободу вероисповедания, в который входит Украина, приступает к борьбе

Представители Госдепартамента США опубликовали список из 27 стран, присоединившихся к Международному альянсу за свободу вероисповедания, и пообещали решить проблему с преследованиями миллионов христиан, мусульман, евреев, буддистов и представителей других вероисповеданий авторитарными режимами, информирует enovosty.com/news.

В Международный альянс за свободу вероисповедания вошли США, Великобритания, Нидерланды, Греция, Украина и другие страны. Представители администрации Трампа говорят, что стремительно возросший уровень преследования религиозных меньшинств, особенно на Ближнем Востоке и Азии, побудил США привлечь союзников и создать официальную структуру для борьбы с репрессивными правительствами.

«Те, кто преследуют людей за их вероисповедание, уже давно действуют безнаказанно. Альянс объединит могущественные нации и использует их ресурсы, чтобы остановить плохих игроков и защищать преследуемых, беззащитных и уязвимых», — сказал госсекретарь США Майк Помпео

Новый международный альянс, в который входит Украина, приступает к борьбе: подробности

Помпео сказал, что «угрозы религиозной свободе носят глобальный характер» и, следовательно, требуют глобальных усилий, чтобы помешать преступникам взять верх.

Заместитель председателя комиссии США Надин Маэнца сообщила, что преследование по религиозным мотивам, будь то христиан на Ближнем Востоке, буддист в Тибете или уйгурский мусульманин в китайском регионе Синьцзян, усиливается. Она сказала, что свобода вероисповедания — это не просто американская или западная ценность, а глобальное право для всех.

Новый международный альянс, в который входит Украина, приступает к борьбе: подробности

«Нам нужно больше голосов, чтобы сказать, что каждый имеет право на свободу религии, мысли, совести или убеждений», — сказала Маэнца. «Это не может быть просто право, защищаемое американцами». Она сказала, что надеется, что члены альянса станут «громкими защитниками» свободы вероисповедания

По словам представителя госдепартамента, администрация Трампа планирует в ближайшее время собраться с членами альянса, чтобы обсудить дальнейшие действия по защите тех, кто подвергается преследованиям по религиозным убеждениям


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 195

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