«Может ли видеоигра спасти жизнь?»: Африканский беженец дает возможность игрокам спасти миллионы жизней

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Руководитель американской компании по производству видеоигр надеется, что его видеоигра поможет игрокам спасти беженцев

Руководитель американской компании по производству видеоигр Майен, который когда-то был беженцем, надеется, что его видеоигра поможет игрокам лучше понять, что значит быть бездомным, голодным и беженцем. Об этом сообщает Ванесса Джонсон в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Многие люди не понимают проблем беженцев», — сказал 25-летний Майен, который, прежде чем переехать в Соединенные Штаты, 22 года жил в лагере для беженцев в Уганде. Майен считает, что «геймификация», когда участники принимают решения, в отличие от пассивного просмотра фильмов, ставит простых людей на место беженца.

Он рассказал, что, несмотря на то, что игра является бесплатной, участникам необходимо за реальные деньги покупать еду, воду или лекарства для своих виртуальных персонажей и они могут делать покупки в приложении, откуда средства пойдут реальным беженцам. «Salaam станет первой в мире игрой, которая соединит виртуальный мир и реальность. Когда кто-то покупает еду в игре, вы фактически покупаете кому-то еду в лагере для беженцев», — сказал он.

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Но Майен также надеется, что его игра расскажет подросткам о проблемах беженцев. И когда некоторые из них станут политиками, полученные знания пригодятся им в разработке програм помощи нуждающимся.

Его игра стала очень популярной после того, как он загрузил ее на Facebook. В 2018 году он был назван членом Global Gaming Citizen на церемонии вручения наград в Лос-Анджелесе.