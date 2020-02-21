Мир должен действовать быстро, окно возможностей сужается — гендиректор ВОЗ о распространении эпидемии СОVID-19

Главная » Последние новости » Новости мира » Мир должен действовать быстро, окно возможностей сужается - гендиректор ВОЗ о распространении эпидемии СОVID-19 Мир должен действовать быстро, окно возможностей сужается - гендиректор ВОЗ о распространении эпидемии СОVID-19

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Окно возможностей сдерживать более широкое международное распространение эпидемии новой коронавирусной инфекции закрывается.

Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу после того, как были зарегистрированы случаи заболевания в Иране и Ливане, сообщает Reutars.

На вопрос о том, является ли вспышка «переломным моментом» после новых случаев смерти от COVID-19, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус сказал, что по-прежнему считает, что вирус может пойти на спад, но добавил:«Окно возможностей сужается, поэтому мы должны действовать быстро, прежде чем оно полностью закроется, информирует enovosty.com/news.

«Эта вспышка может идти в любом направлении», — сказал Тедрос. «Мы можем предотвратить любой серьезный кризис, но если мы упустим эту возможность, у нас будет серьезная проблема».

Он сказал, что «очень беспокоит» то, что Иран сообщил о 18 случаях и 4 смертельных случаях только за последние два дня, добавив, что ВОЗ поставила комплекты для тестирования в Тегеран.

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Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что Ливан подтвердил свой первый случай коронавируса в пятницу и сообщил, что он отслеживает два других возможных случая.

«Мы видим абсолютно разные схемы передачи инфекции в разных местах», — сказал д-р Сильви Бриан, директор ВОЗ по готовности к глобальным инфекционным опасностям.

Тедрос также сказал, что группа международных экспертов под руководством ВОЗ и их китайские коллеги посетят Ухань, эпицентр эпидемии, в субботу. Вся команда прибыла в Китай в минувшие выходные, и в ее состав входят эксперты из Центров по контролю заболеваний США (CDC), а также из Германии, Японии, Нигерии, России, Сингапура и Южной Кореи.

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