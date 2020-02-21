Коронавирус заразил сотни заключенных в китайских тюрьмах, — Reuters

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Глава управления по делам тюрем заявил, что новый коронавирус COVID-19 заразил сотни заключенных в китайских тюрьмах

Глава управления по делам тюрем Министерства юстиции КНР Хэ Пин заявил, что новый коронавирус COVID-19 заразил сотни заключенных в китайских тюрьмах, что способствовало увеличению числа зарегистрированных случаев. Об этом сообщают Пей Ли и Си Янг Ли в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

По предварительным данным заражено более 500 заключенных в тюрьмах разных провинций (Шаньдун, Хубэй, Чжэцзян). В провинции Шаньдун уволили руководителя Управления юстиции Цзе Вэйцзюня из-за неудовлетворительного выполнения своих обязанностей по профилактике коронавируса в тюрьме. Первым заболевшим был охранник. Однако о его заражении стало известно только около недели назад.

В Китае государственное телевидение сообщает, что поворотный пункт в борьбе со вспышкой эпидемии еще не достигнут, так как в Пекине зарегистрировано более 30 новых случаев заболевания. Представители организаций общественного здравоохранения надеются, что наступление более теплой погоды может замедлить распространение коронавируса.

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Напомним, представители финансового сектора стран, входящих в G20, планируют обсудить 22-23 февраля в Саудовской Аравии последствия коронавируса для мировой экономики, а Международный валютный фонд заявил, что еще слишком рано говорить о том, какое влияние вирус окажет на глобальный рост.