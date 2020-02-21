Китайские военные вводят новые правила для защиты от кибератак США

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Новые правила конфиденциальности будут введены в вооруженных силах Китая для защиты от кибератак, в основном исходящих из Соединенных Штатов.

Президент Си Цзиньпин, который также является председателем Центральной военной комиссии, недавно подписал приказ об опубликовании нового военного положения о конфиденциальности, которое вступит в силу 1 марта, сообщила в среду газета Народно-освободительной армии (НОАК)., информирует enovosty.com/news.

Оно направлено на то, чтобы эффективно справиться с текущей мрачной ситуацией в работе по обеспечению конфиденциальности, использовать инновации в управлении носителями военной тайны и сосредоточиться на конфиденциальности систем информационных сетей и интеллектуальных электронных устройств.

Правительство США и соответствующие ведомства занимаются крупномасштабными, организованными и неизбирательными кибер-кражами, прослушиванием и наблюдением за иностранными правительствами, предприятиями и частными лицами, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на ежедневном брифинге.

Большинство кибератак против китайских сетей в 2018 году пришло из США, согласно отчету Технической группы по реагированию на чрезвычайные ситуации в Национальной компьютерной сети Китая, опубликованному в июне 2019 года. Регулирование направлено на обеспечение безопасности в ключевых областях, включая крупные военные события, рекламную работу, военно-гражданскую интеграцию, международное военное сотрудничество в вооружении и технике.

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«Работа военных в сфере конфиденциальности, особенно с точки зрения кибербезопасности, очень важна в то время, когда Китай и США находятся в процессе все более интенсивных стратегических игр», — говорит Ли Дагуан, профессор Университета национальной обороны НОАК.

«Некоторые электронные информационные средства остаются относительно уязвимыми и могут привести к утечке секретов, если их не использовать с осторожностью. Импортированное оборудование и компоненты могут иметь вирусные программы», — добавил Ли.

Источник: Defenseworld

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