Для ВМС Нидерландов построят новый корабль обеспечения

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С помощью HNLMS Den Helder будут восстановлены возможности морского обеспечения ВМС Нидерландов.

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) и Нидерландская организация оборонных материалов (DMO) подписали в четверг контракт на строительство нового судна обеспечения HNLMS Den Helder для ВМС Нидерландов., информирует enovosty.com/news.

Контракт был подписан в Ден-Хелдер (город в Нидерландах) директором Организации оборонных материалов (DMO), вице-адмиралом Арье Ян де Ваардом и Арно Даменом, новым генеральным директором семейного бизнеса Damen Shipyards Group.

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) будет курировать проект вместе с DMO в качестве основного подрядчика. Более ста компаний из голландского военно-морского строительного сектора участвуют в разработке этого нового инновационного корабля.

С помощью HNLMS Den Helder будут восстановлены возможности морского обеспечения ВМС Нидерландов. Корабль будет работать вместе с Совместным кораблем поддержки HNLMS Karel Doorman. Это судно также является основой для проектирования этого боевого вспомогательного корабля.

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Новый корабль может использоваться по всему миру и может работать под большой угрозой, защищенный фрегатами. Кроме того, он может быть использован для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, контроля за потоками беженцев и оказания экстренной помощи.

Судно обеспечения длиной почти 200 метров примет экипаж из 75 человек, а также может принять на борт еще 75 человек. Есть место для нескольких вертолетов и около 20 контейнеров с грузом. В дизайне явно просматривается расход топлива и выбросы выхлопных газов. Сочетание дизельных двигателей, формы корпуса и конструкции воздушного винта снижает расход топлива примерно на 6% по сравнению с HNLMS Karel Doorman.

Контракт на строительство не был заключен в других странах Европы. DMO хочет сохранить знания и навыки проектирования и постройки военных кораблей в Нидерландах. Таким образом, вооруженные силы ссылались на статью 346 Договора о функционировании Европейского Союза. В нем говорится, что государства-члены могут защищать основные интересы безопасности. Это также относится к производству оборонного оборудования.

Завершение строительства запланировано на второй квартал 2024 года. Год спустя, во втором квартале 2025 года, боевое вспомогательное судно должно быть в рабочем состоянии. Размер общего бюджета проекта составляет 375 миллионов евро.

Источник: Defenseworld