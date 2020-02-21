Австралия потратит $726 млн на модернизацию стратегической авиабазы для истребителей F-35

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Авиабаза также будет использоваться военнослужащими США.

Австралия потратит 1,1 миллиарда австралийских долларов (725,9 миллиона долларов США) на модернизацию авиабазы ​​на севере страны. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Скотт Моррисон. Развитие этой базы увеличит военный арсенал Канберры в Тихом океане, информирует enovosty.com/news.

База в региональном городе Кэтрин на севере Австралии станет домом для нового флота истребителей F-35 разных стран после завершения модернизации в 2027 году.

Авиабаза также будет использоваться военнослужащими США. 1250 американских военных дислоцируются на севере Австралии.

«Это станет неотъемлемой частью нашего альянса с Соединенными Штатами и увеличит охват военно-воздушных сил в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении Моррисона.

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Скот Моррисон

Говоря с журналистами в Кэтрин, Моррисон отрицал, что модернизация была нацелена на Китай, хотя это происходит на фоне ухудшения двусторонних отношений.

Австралия исторически пользовалась практически неконтролируемым влиянием в Тихом океане, но в последние годы ее влияние в регионе оспаривается Китаем, который значительно расширил свою финансовую помощь региону.

Китай отрицает попытки использовать свою финансовую помощь для получения рычагов, но Австралия по-прежнему обеспокоена тем, что Пекин может добиваться военного присутствия в регионе.

Источник: Reuters