В России американцу отказали в возможности посещения брата в тюрьме

Дэвид Уилан, брат американца, задержанного в Москве по обвинению в шпионаже, сообщил о запрете российских властей на посещение его брата Пола Уилана в тюрьме

Дэвид Уилан выразил разочарование тем, что российские власти не разрешили совершить запланированный визит в тюрьму к его брату Полу Уилану, но выразил надежду, что посещение Пола станет возможным в ближайшем будущем, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Пол Уилан живет в Мичигане и имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады. Россия пообещала разрешить консульские визиты, пока он находится в заключении.

Paul Whelan, American arrested in Russia as alleged spy, "has a corporate security role" at U.S. automotive-parts supplier BorgWarner, his brother David Whelan (@davidpwhelan) tells me. Rostec said in '13 that BorgWarner worked with Kamaz. Story soon @rferl. Family statement here pic.twitter.com/1CBxr6YONr

— Carl Schreck (კარლ შრეკი) (@CarlSchreck) 1 января 2019 г.