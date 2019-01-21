В России американцу отказали в возможности посещения брата в тюрьме

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Дэвид Уилан, брат американца, задержанного в Москве по обвинению в шпионаже, сообщил о запрете российских властей на посещение его брата Пола Уилана в тюрьме

Дэвид Уилан выразил разочарование тем, что российские власти не разрешили совершить запланированный визит в тюрьму к его брату Полу Уилану, но выразил надежду, что посещение Пола станет возможным в ближайшем будущем, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Пол Уилан живет в Мичигане и имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады. Россия пообещала разрешить консульские визиты, пока он находится в заключении.

Дэвид Уилан говорит, что визиты «помогут сохранить здоровье и благополучие Пола, в то время как семья продолжает работать с правительственными чиновниками, чтобы попытаться вернуть Пола домой».

Госсекретарь США Майк Помпео требует немедленного освобождения Пола Уилана и объяснения причины его ареста.