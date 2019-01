В Париже прошла многотысячная акция протеста против абортов

Главная » Последние новости » Новости мира » В Париже прошла многотысячная акция протеста против абортов В Париже прошла многотысячная акция протеста против абортов

Закрыть Отправить

В Париже прошла акция протестов против абортов, в которой приняли участие около 50 000 человек.

В Париже несколько тысяч демонстрантов выразили свои протесты против проведения абортов в «Марше за жизнь» — сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

После получения поддержки Папы Франциска и нескольких французских епископов протестующие вышли на улицы Парижа.

Организаторы призвали врачей по всей стране использовать «отказ от военной службы по соображениям совести» и прекратить аборты. Ежегодно во Франции проводится около 200 000 абортов.

This mother almost aborted her daughter but is clearly glad she didn't. #MarchForLife pic.twitter.com/TEewJYdOgr — Fr. Matthew P. Schneider, LC (@FrMatthewLC) 18 января 2019 г.

Напомним, в сентябре во Франции прошли протесты против запретов одиноким женщинам и лесбиянкам в доступе к репродуктивной медицине. Процедуры в настоящее время ограничены гетеросексуальными парами.

Французские протестующие также выступают за запрет эвтаназии.