В Давосе обнаружили российских шпионов, выдававших себя за сантехников, — Reuters

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В Давосе швейцарские правоохранители сорвали очередную шпионскую операцию со стороны россиян

В Давосе швейцарские правоохранители сорвали очередную шпионскую операцию со стороны россиян, выдававших себя за водопроводчиков. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

В сообщении газеты Tages-Anzeiger говорится, что в августе 2019 года швейцарская полиция проверила двух россиян на горнолыжном курорте, где сейчас проходит Всемирный экономический форум. Согласно сообщению, пара представилась сантехниками и предоставила дипломатические паспорта, после чего спешно покинула страну. Важно отметить, что дипломатические паспорта выдаются высокопоставленным чиновникам, а не работникам физического труда

«Русские активно атакуют всех своих врагов в разных странах — у них огромные ресурсы. Давос является важным форумом и это единственное место, куда я могу приехать и лично бросить вызов российским чиновникам в связи с убийством Сергея Магнитского», — сказал гендиректор фонда Hermitage Capital Билл Браудер, возглавлявший кампанию по выявлению коррупции и наказанию российских чиновников, которых он обвиняет в смерти своего адвоката Сергея Магнитского

Позже Браудер сообщил, что швейцарские спецслужбы предотвратили предположительно направленную против него Россией шпионскую операцию или покушение.