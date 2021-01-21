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Турция собирается спустить на воду первый фрегат собственного производства

Главная » Последние новости » Новости мира » Турция собирается спустить на воду первый фрегат собственного производства
 
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23 января Турция спустит на воду свой первый фрегат класса Istanbul, построенный по национальному проекту MILGEM.

Ожидается, что 113-метровый военный корабль будет передан командованию ВМС Турции в 2023 году, сообщило агентство Anadolu.

Судно будет оборудовано собственной системой электронного штурма, управляемыми ракетами и противоторпедныами щитами, а также инфракрасными системами поиска и слежения ASELSAN, информирует enovosty.com/news.

Проект MILGEM направлен на разработку многоцелевых корветов и фрегатов, которые могут быть развернуты для выполнения ряда задач, включая разведку, наблюдение, раннее предупреждение, противолодочную войну, боевые действия поверхность-поверхность и поверхность-воздух, а также десантные операции.

Он включает в себя 4 противолодочных корвета класса Ada, 1 корвет ELINT, 4 многоцелевых фрегата класса Istanbul, противовоздушные эсминцы класса TF2000 для ВМС Турции и 4 фрегата класса Jinnah для ВМС Пакистана.

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Источник: Defenseworld


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