Спящий Клинтон и Верка Сердючка вместо Леди Гаги: Курьезы и мемы об инаугурации Байдена

Главная » Последние новости » Новости мира » Спящий Клинтон и Верка Сердючка вместо Леди Гаги: Курьезы и мемы об инаугурации Байдена Спящий Клинтон и Верка Сердючка вместо Леди Гаги: Курьезы и мемы об инаугурации Байдена

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На инаугурации 46-го президента США Джо Байдена 20 января не обошлось без казусов.

Инаугурация в США прошла на высоком уровне, хотя и в карантинном режиме. Люди сидели на расстоянии друг от друга, все были в масках. Выступление политиков и звёзд, военный парад, присяга самого Джо Байдена — всё было очень торжественно и сильно, но, конечно же, в Сети не обошлось без различных мемов. Кроме того, люди обратили внимание на один казус — приглашенный на мероприятие экс-президент Билл Клинтон задремал прямо во время речи нового лидера. Момент попал на камеры журналистов, видео опубликовала газета The New York Post на своем сайте, информирует enovosty.com/news.

А вот так, по мнению Александра Коваленко, выглядело исполнение американского гимна:

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А Иван Марунич обратил внимание на важного украинского гостя, который «присматривал» за всем происходящим:

Напомним, 20 января Джо Байден официально вступил в должность президента США и уже подписал первые указы.