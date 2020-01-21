Япония создает подразделение космической обороны — Синдзо Абэ

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его страна сформирует подразделение космической обороны, чтобы защитить себя от потенциальных угроз.

Он сказал, что Япония также должна защищаться от угроз в киберпространстве и от электромагнитных помех против японских спутников, информирует enovosty.com/news.

Премьер-министр Японии заявил, что его страна сформирует подразделение космической обороны, чтобы защитить себя от потенциальных угроз, поскольку конкуренты разрабатывают ракеты и другие технологии. Новое подразделение будет тесно сотрудничать со своими американскими коллегами, недавно созданными президентом Дональдом Трампом.

Миссия «Космическая сфера» начнет свою работу в апреле в составе Военно-воздушных сил Японии. Об этом премьер-министр Синдзо Абэ сказал в речи, посвященной началу парламентской сессии года.

Он сказал, что Япония также должна защищаться от угроз в киберпространстве и от электромагнитных помех против японских спутников. Растут опасения, что Китай и Россия ищут способы вмешиваться в работу, отключать или уничтожать спутники.

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«Мы будем радикально поддерживать возможности и систему, чтобы обеспечить превосходство в этих областях», — сказал Абэ.

Космическая единица будет добавлена ​​к существующей авиабазе в Футю в западном пригороде Токио, где около 20 человек будут обучены и укомплектованы до полного запуска миссии в 2022 году.

Кабинет Абэ в декабре утвердил бюджет в размере 50,6 млрд иен ($ 460 млн) на космические проекты и ожидает одобрения парламента.

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Подразделение будет сотрудничать с космическим командованием США, созданным Трампом в августе, а также с Японским агентством по аэрокосмическим исследованиям.

Абэ настаивал на том, чтобы Силы самообороны Японии расширили свою международную роль и потенциал, укрепляя сотрудничество и совместимость вооружений с США, так как они все больше работают вместе с американскими войсками и растут опасения по поводу растущих возможностей Китая и Северной Кореи.

Абэ пообещал укрепить потенциал Японии и сотрудничество с США, в том числе в области космоса и кибербезопасности.

В знак оттепели в недавних напряженных отношениях Японии с Южной Кореей Абэ заявил, что планирует тесно сотрудничать со страной и США в решении проблем, связанных с жесткими условиями безопасности в Северо-Восточной Азии.

Он назвал Южную Корею «самым важным соседом своей страны» — стандартная фраза, которую он использовал до тех пор, пока за последние два года их отношения не стали быстро ухудшаться из-за военной истории и торговых споров.

Абэ, однако, повторил свое требование в понедельник о том, чтобы Южная Корея разрешила вопрос компенсации корейским рабочим во время японского колониального правления 1910-1945 годов.

Отношения между Сеулом и Токио резко ухудшились после того, как южнокорейский суд в конце 2018 года приказал некоторым японским компаниям компенсировать корейским рабочим жестокое обращение до и во время Второй мировой войны. Япония утверждает, что все вопросы компенсации были урегулированы в соответствии с договором 1965 года, который нормализовал отношения.

Абэ также сказал, что он полон решимости урегулировать «печальное прошлое» Японии с Северной Кореей, поскольку он надеется «подвести итоги» послевоенного наследия своей страны до истечения срока его полномочий в следующем году.

Он подтвердил свое намерение провести переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без условий, которые он требовал в прошлом — денуклеаризация Корейского полуострова и решение давней проблемы похищений японских граждан Северной Кореей.

Частью плана Абэ, находящегося на своем посту, является достижение его давней цели по пересмотру японской конституции, разработанной США, которая запрещает применение силы для урегулирования международных споров. Несмотря на настойчивость Абэ, шансы на пересмотр уменьшаются из-за отсутствия общественного интереса и сосредоточения оппозиции на других спорных вопросах, таких как недавняя отправка военно-морских сил Японии на Ближний Восток.