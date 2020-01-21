Принц Гарри надеется на более спокойное будущее, но есть ли у него шанс на это?

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Гарри долгое время с прохладой относился к СМИ, и в воскресенье он дал понять, что именно журналисты были главной причиной решения отказаться от королевской жизни.

Принц Гарри заявил, что он совершает «прыжок веры», отступая от королевских обязанностей в попытке построить более свободную жизнь — свободную от журналистов, которые снимали, фотографировали и писали о нем с момента, когда он родился., информирует enovosty.com/news.

Отличная попытка.

В понедельник Гарри вылетел из Великобритании, чтобы воссоединиться со своей женой Меган в Канаде, и многие предсказывали, что принц и бывшая телезвезда будут бороться, чтобы избежать мировой известности и ее давления.

«Они верят, что если они больше не будут представлять монархию, таблоидная пресса в конечном итоге успокоится, потому что это будет очень дорого для них. Они чувствуют, что смогут больше контролировать ситуацию из Канады», — сказала Полин Макларан, профессор бизнеса в Лондонском университете Royal Holloway и автор книги «Королевская лихорадка: Британская монархия в потребительской культуре».

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«Я не думаю, что их надежды реалистичны».

Гарри долгое время с прохладой относился к СМИ, и в воскресенье он дал понять, что именно журналисты были главной причиной решения отказаться от королевской жизни. В разговоре, в котором упоминалась его мать, принцесса Диана, погибшая в автомобильной аварии в 1997 году, когда ее преследовали папарацци, он сказал, что у него «нет другого выбора», кроме как отойти от дел.

Гарри обвинил СМИ в том, что они направили «волну жестокого обращения» на Меган, включая «расовые оттенки» в статьях. И он, и Меган подали иски в прошлом году против прессы за предполагаемое вторжение в их частную жизнь. Гарри дал интервью, проводя параллели между отношением к его жене и безумием в средствах массовой информации, которое привело к смерти его матери.

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Меган уже вернулась в Канаду, где пара провела рождественские каникулы со своим 8-месячным сыном Арчи. В понедельник Гарри продолжил свою королевскую роль, присутствуя на инвестиционном саммите Великобритании и Африки в Лондоне вместе с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Но он не появился рядом с братом принцем Уильямом на вечернем приеме для африканских лидеров. Би-би-си и другие СМИ сообщили, что он был в самолете, направлявшемся на западное побережье Канады.

«Журналисты будут преследовать их везде, куда бы они ни пошли», — сказал Джонатан Шалит, агент знаменитостей и председатель лондонской InterTalent Rights Group. «Снимки Меган на шопинге в Ванкувере будут дорого стоить. Я думаю, что с таким вниманием будет труднее все контролировать».

И если они хотят быть финансово независимыми, они не смогут насовсем избежать средств массовой информации, потому что клиенты, которые платят за их услуги, захотят рекламы, которая связана с ними, сказал Шалит. По его словам, они могут рассчитывать на выгодные предложения, к примеру, многомиллионные книжные контракты.

Тед Сарандос, директор по контенту потокового гиганта Netflix, сказал Британской ассоциации прессы, что будет заинтересован в сотрудничестве с ними, добавив: «Кому это не интересно?»

Согласно условиям соглашения с королевой, Гарри и Меган больше не смогут получать королевские денежные средства и не будут использовать свои титулы «королевского высочества» после того, как они прекратят выполнять королевские обязанности — хотя формально они их сохранят. Они больше не будут представлять королеву, и Гарри должен отказаться от своих почетных военных назначений, включая его роль генерал-капитана королевских морских пехотинцев.

Речь Гарри прояснила, что он и Меган были разочарованы тем, что им не позволят выполнять некоторые королевские обязанности.

«Мы надеялись продолжать служить королеве, Содружеству и моим военным ассоциациям, но без государственного финансирования. К сожалению, это было невозможно», — сказал он.

Условия представляют собой более резкий разрыв с монархией, чем Гарри и Меган предвидели ранее в этом месяце, когда они впервые объявили, что планируют отказаться от королевских обязанностей.

«Мне очень грустно, что до этого дошло», — сказал Гарри в воскресенье.

Гарри благодарен своей бабушке и остальной части семьи за поддержку его и его жены в последние месяцы. Решение сменить работу и континент — это «прыжок веры», сказал он, добавив, что надеется, что этот шаг позволит ему и его семье достичь «более мирной жизни».

«Я всегда буду очень уважать мою бабушку, и я невероятно благодарен ей и остальной части моей семьи за поддержку, которую они оказали Меган и мне за последние несколько месяцев», — сказал он.