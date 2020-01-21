«Охотники за головами»: В Иране депутат предложил 3 млн долл за голову Трампа

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Иранский законодатель предложил 3 млн долл за голову президента США Дональда Трампа. Посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд назвал это сообщение «нелепым» и подчеркнул, что заявление продемонстрировало наличие «террористических угроз» со стороны Ирана.

Иранский законодатель Ахмад Хамзе предложил 3 млн долл за голову президента США Дональда Трампа и заявил, что Ирану не будут угрожать, если у него будет ядерное оружие. Об этом сообщает Париса Хафези в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«От имени жителей провинции Керман мы выплатим денежное вознаграждение в размере 3 млн. долл. США тем, кто убьет Трампа», — заявил депутат парламента Ахмад Хамзех на заседании парламента. Ахмад Хамзех не сказал, будет ли вознаграждение выплачиваться на официальном государственном уровне. «Если бы у нас было сегодня ядерное оружие, мы были бы защищены от угроз … Мы должны включить в нашу программу производство ракет большой дальности, способных нести ядерные боеголовки», — говорит Хамзех

Посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд назвал это сообщение «нелепым» и подчеркнул, что заявление продемонстрировало наличие «террористических угроз» со стороны Ирана.

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Напомним, ранее Иран объявил, что отменяет все ограничения на свои работы по обогащению урана. В понедельник Тегеран заявил, что Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия, если будут введены международные санкции против страны. Посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд сообщил, что угроза Ирана выйти из договора, являющегося основой глобального контроля над ядерными вооружениями со времен холодной войны, послужит «очень и очень негативным сигналом».