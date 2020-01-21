Австралийцы обвиняют правительство в катастрофических лесных пожарах, — The Washington Times

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Австралийцы обвиняют правительство в катастрофических лесных пожарах. По мнению аналитиков, пожары начались из-за многолетней экологической политики правительства, которое не контролировало очищение лесов от сухих веток и деревьев.

В Австралии причиной катастрофических лесных пожарах все считали изменения климата, вызванные деятельностью человека. Однако в последнее время находится все больше доказательств того, что причиной пожаров стала неудовлетворительная политика защиты окружающей среды. Об этом сообщает Валерия Ричардсон в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

По мнению аналитиков, пожары начались из-за многолетней экологической политики правительства, которое не контролировало очищение лесов от сухих веток и деревьев. В сочетании с ростом населения и продолжительной засухой это привело к катастрофе.

Австралийские пожары сравниваются со смертоносными лесными пожарами в Калифорнии, которые были вызваны устаревшими линиями электропередач в лесах, где много сухих деревьев.

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Старший научный сотрудник Института свободного рынка Heartland Institute по экологической политике Стерлинг Бернетт сказал, что пожары в лесах можно объяснить тремя факторами: плохой погодой, плохой политикой и плохими людьми. К «плохим людям» относятся те, кого обвиняют в поджоге. Полиция Нового Южного Уэльса 6 января сообщила, что 183 человека были обвинены в преступлениях, связанных с пожаром, 24 из них — за умышленный поджог.